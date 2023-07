Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Kan man ha vært for ensidig og kun lagt forskningsrapporten til grunn vedrørende fangstkvoter for rekefisket?

Fiskerne rapporterer at det er mye reker og yngel i havet. Normalt ville det være å ta fiskeren med på råd, det er de som daglig observerer bestanden.

Man kan undre om fiskerinæringen har blitt hørt i det hele tatt. Å sette en slik beslutning ut i livet med 14 dagers varsel, virker lite gjennomtenkt. De fleste vet at ting svinger, det har vært perioder tidligere med lav fangst, men fiskerne fastholder at fangstene er normale og store.

Først har vi kjempet side om side med fiskerne mot fredning av de ekstra 100 kvadratkilometerne syd for Hvaler, samt havvindmølleparken Zephyr som ytterligere båndlegger fiskearealer og ødelegger for fiskerinæringen i Sørøst-Norge.

Nå har Arbeiderpartiets Statsråd gitt fiskerne nådestøtet. Det eneste vi nå mangler, er at det innføres grunnrenteskatt på rekefiske.

Rekekvotene i Nordsjøen og Skagerrak er drastisk redusert. EU og Norge er blitt enige om en ny kvote på 6076 tonn reker i Nordsjøen og Skagerrak. Norsk kvote er på 3805 tonn. Altså nærmere en halvering fra fjoråret.

Vil lide

Utgårdskilen er den største fiskerihavnen øst for Egersund, og Hvaler-samfunnet vil lide på grunn av avgjørelsen Arbeiderpartiets statsråd har velsignet.

Fiskerne vil ikke få kompensasjon for tapt inntekt. Fiskerinæringen er ikke subsidiert på samme måte som bønder og landbruk.

Fiskerne må dessverre klare seg selv og vil ikke kvalifiserer seg for kompensasjoner slik systemet er lagt opp. Men så klart de burde fått støtte for tapte inntekter etter en så uventet og hastet avgjørelse. Levebrødet til de berørte parter blir sterkt berørt.

Fiskerne og næringslivet på land vil slite med å få inntektene til å harmonisere med utgiftene. For Hvaler-samfunnet vil skatteinntektene bli betydelig redusert.

Regjeringens beslutning ender opp med å kvele næringen og kystsamfunnet i Sørøst-Norge, og det var vel ikke slik det var tenkt. Det er fare for at flere arbeidsplasser vil gå tapt.

Miljøet kan forsvinne

Reketråling utgjør 85–90 prosent av fiskeriet i Oslofjorden med en omsetning på over 200 millioner kroner i året som medfører at næringen genererer over 1 milliard kroner i året. I Oslofjorden jobber over 400 yrkesfiskere, som gir langt over 800 årsverk til næringslivet.

Hvis fiskerne og båtene blir borte, og kunnskapen forsvinner, vil det aldri bli gjenopprettet. Miljøet forsvinner.

Frp vil kjempe for våre rekefiskere, de er tross alt våre egne, ikke bare med vage løfter, men også med å gi rekefiskerne et håp om en lys fremtid.

Når ting strammes inn, er det vanskelig å reversere. Om to år er det mest sannsynlig blått styre i Norge med Fremskrittspartiet i en ledende posisjon og da får vi håpe det åpner seg muligheter for å få økt kvotene tilbake til normale tilstander.

Hvaler Frp støtter rekefiskerne.