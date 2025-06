– Fiskebåt hevder i en kronikk at norsk trålfiske er klimavennlig og vil «levere mat i evighetens perspektiv». Det er et budskap som kan gi inntrykk av at alt står bra til. Og selv om all bunntråling ikke er lik, er fiskemetoden en av de mest miljøbelastende fiskemetodene vi har i dag – både for klima og natur.

Foto: Odd Kristian Dahle, Fiskebåt