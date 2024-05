Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Tirsdag 30. april ble det votert over kvotemeldingen. Pasientfokus var helt konsistent i sin votering og stemte for fiskere og bosetning langs kysten av Finnmark og sørover. Til syvende og sist så var kvotemeldingen regjeringens eksamen på hva de vektlegger for kystens fremtid. Leverte de i henhold til den politikken de gikk til valg på i 2021 og leverte de i tråd med sin egen regjeringserklæring Hurdalsplattformen? Svaret er vel enkelt – de leverte ikke som de har prediket.

Våre kjentfolk

Min fartstid som politiker er kort – 2 år og 216 dager. På Stortinget har jeg sett hvordan politikere ser og jobber sektor for sektor. Komite for komité. På den måten så klarer man ikke å se helheten. Vi må slutte med «silotenkningen» og heller utvikle samfunnet slik at ting henger sammen.

Regjeringen, med statsminister Støre i spissen, har flere ganger sagt at det må bo folk i Finnmark av sikkerhets- og utenrikspolitiske årsaker. Det betyr at aktivt fiske langs kysten, med ilandføring og aktivitet på kysten av Finnmark er viktig for norsk suverenitetshevdelse. Fiskere er kjentfolkan våre. Fiskere langs kyst og fjordstrøk er øyene våre som ser aktivitet og endringer langs kysten. Fiskere og fiskeværene er viktig for totalberedskapen og totalforsvaret. Så kan det hevdes at fiskere som tråler utenfor Finnmark også er viktig for suverenitetshevdelse. Ja, men ikke i samme grad som fiskere som bor i Finnmark.

Totalforsvarskommisjon, totalberedskapskommisjonen er rapporter som klart viser at Norge er avhengig av en bofast befolkning i Finnmark. Så hva skal disse finnmarkingene da leve av? Uten fisk som landes på kysten blir Finnmark sårbar. Da blir faktisk Norge også sårbar. Det er det viktig å tenke på.

Er svekket

De siste årene har Finnmark blitt svekket som fiskerifylke: Kvoterettigheter er solgt ut av fylket, og fangster tatt av større fiskefartøy like opp i fjæresteinene landes helt andre steder enn i Finnmark og kysten i nord. Det gjør at landindustrien, kommuner og lokale fiskere blir tilskuere til at fisken drar sørover på kjøl. Folk på kysten har vært fortvilt – men også forventningsfull til at regjeringen skulle levere en fiskeripolitikk som skulle styrke kysten. Men det gjorde ikke regjeringen. Selv om fiskerinæringen er et komparativt fortrinn for vårt nordligste fylke. Det skulle virkelig være mulig for regjeringen å legge til rette for å utnytte og forvalte ressursen – til det beste – også sikkerhetspolitisk – til beste for Kysten og for Norge. For var det ikke slik, at statsminister Støre har sagt, at det er viktig at det bor folk i Finnmark av sikkerhetspolitiske årsaker?

Det er noen på Stortinget som har sagt til meg at det er mange gode år for fiskerne i Finnmark, man har jo hatt krabbekvoter og andre kvoter, og at nå er det finnmarkingenes tur til å ha litt dårligere tider når det gjelder inntekter. Og jeg tenker: Er det sånn at hvis man har sju gode år med inntekter, så skal Stortinget være med på å gi folk sju dårlige år? Er det det som er Stortingets jobb? Vår plikt på Stortinget er å sikre at fiskerne også i dårlige tider velger å bo fast i Finnmark med helårsvirksomhet. På den måten styrkes kystsamfunnene med alt det innbefatter.

Satte sinnene i kok

I debatten, mandag 29 april, kom det fram at regjeringen og de fire forlikspartiene mente at forliket var godt. Med respekt å melde mener jeg at fiskerinæringen og kysten selv er mer habil til å mene om den fiskeripolitikken som nå er staket ut, er bra for dem. Resultatet satte sinnene i kok i Finnmark, i Vardø og langs store deler av kysten sørover. Tirsdag, samme dag som vi voterte over meldingen, ble flere av havner i Finnmark blokkert av fiskebåter- ingen slapp verken ut eller inn. Fiskere er forbannet.

Samme dag som voteringen foregikk på Stortinget reiste fiskeriminister Sivertsen Næss til Finnmark og Vardø for å forklare kvotemeldingen. Det var nok en ilddåp. For når et vedtak må forklares til fiskerne, var regjeringen ute på en aldri så liten rotur. I Stortingssalen var det kun to fra Finnmark som voterte og som stemte mot kvotemeldingen. Det var Geir Iversen fra SP og undertegnede, Irene Ojala fra Pasientfokus. På den måten så stemte de øvrige finnmarkingene ikke for kvotemeldingen. De var «ikke til stede.» Det går jo alltid mot et valg – det er kanskje lurt å huske på at det kan være verdt å huske på å lytte til hvordan de tre finnmarkingene, fra Ap og Frp, forsvarte den inngåtte avtalen fra Stortingets talerstol.

Det betyr at det må bo folk i Finnmark for å hevde norsk suverenitet, da må det legges til rette for at vi har en levende kyst, og levende kyst- og fjordsamfunn.