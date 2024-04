Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Innlegget er skrevet av leder Daniel Sørensen, på vegne av Tromsø Fiskarlag.

Den 19. april 2024 ble partene i Næringskomiteen enige om et forslag om et bredt forlik om kvotemeldingen 2.0.

Tromsø Fiskarlag er veldig glad for forutsigbarhet i næringen, og at så mange partier har blitt enige om et forlik. Vi setter pris på at mange viktige punkt for kysten som; Id-kvoter, åpen gruppe fra toppen og trålstigen tilbakeført er kommet med i forliket.

Sterkt uenig

Når det kommer til punktet rundt ubenyttede tredjelandskvoter, så er vi sterkt uenig og overgitt over våre politikere. Formuleringen; å gi Havfiskeflåten «prioritet» på dette kvantumet kan i praksis bety at selv om åpen gruppe tas fra toppen, kommer kystflåten ut som tapende part.

Vi frykter at denne formuleringen vil kunne bidra til å flytte fisk fra kyst og til hav. Er det dette flertallet av folket vil? Hvor ble det av intensjonene i Hurdalsplattformen og visjon rundt «lys i husan» og «rettferdig fordeling»?

Dette restkvantumet fra tredjelandskvoten har ikke vært forbeholdt kystgruppen, men vært et kvantum som har stimulert de gruppene som har slit de inneværende år. Vi er glad for at en slikt avsetning kan gi ekstra kvantum til de som trenger det.

Støtter protest

Vi har registrert at Norges Fiskarlag internt har fremmet forslaget som er blitt brukt. Et forslag som gjør at vi fiskere føler oss enda mindre verdsatt når det gjelder vår samfunnsoppgave om å holde liv i kysten og samfunn. Vi i Tromsø Fiskarlag er dypt uenig i det forslaget som Norges Fiskarlag har fremmet. Ubenyttet tredjelandskvoter må være et "fritt" kvantum som ingen har fortrinnsrett på.

Andre fiskere i Finnmark skal den kommende uken aksjonere med havneblokader i Hammerfest, Honningsvåg og Vardø. Vi i Tromsø Fiskarlag støtter våre fiskerbrødre i deres protest fullt ut.

Vi ber politikerne om å avvente avstemning av kvotemeldingen, slik at Nord Fiskarlag kan få synliggjort hvilke konsekvenser et slikt vedtak får for oss alle. For slik forslaget ligger i dag, er det ikke en bred enighet i grasrota av fiskere. Denne saken må ikke hastes igjennom, uten at hele næringen har fått sagt sitt.