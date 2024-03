Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det gir en ekstra forpliktelse å markedsføre en råvare som er så kjent og elsket som skreien. I Norge, Spania, Frankrike, Tyskland og Sverige er den for lengst blitt en kjendis, mens den i fjor for aller første gang entret det japanske markedet.

Investering: 20 millioner kroner

Frem til april serveres den i alt fra stjernerestauranter i San Sebastian til små familieselskaper i Paris eller Hamburg. Selv om lokalet, tilbehøret og rammen er forskjellig, er den smaksrike og spenstige skreien alltid stjernen på tallerkenen.

Dette er fisken det virkelig er verdt å vente på.

Sjømatrådet investerer i år over 20 millioner kroner for å formidle skreiens unike historie, lekre smak og høye kvalitet. Den jobben gjør vi ikke alene. Helt fra skreien kommer over ripen til den ender hos en fiskehandler eller i en restaurant i ute- eller hjemmemarkedet kreves det kvalitet, dedikasjon og kunnskap i alle ledd.

Bjørn-Erik Stabell, fagansvarlig for strategi og bærekraft i Norges sjømatråd Foto: Anders Furuset

Der spiller du og hver enkelt av oss en nøkkelrolle. Vi er nemlig så heldige at vi kan ikle oss den stolteste landslagstrøyen av dem alle og representere verdens beste lag - skreilandslaget.

I de neste ukene kommer europeisk media igjen til å rette blikket mot vår stjernespiller, evaluere smaken, vise bilder fra Lofoten og formidle fangsthistorien. Da representerer skreien ikke bare sitt fødeland Norge, men viser hva bærekraft er i praksis. Norge er ikke bygget på olje, men på en skrei som forvaltes akkurat så skånsomt og varsomt som en ekte stjerne skal.

28 millioner måltid med skrei

Mens stjernekokkene i disse dager briljerer med skreien på sine kjøkken, ruller 15.000 butikker ut sine røde løpere slik at skreien kan spilles best mulig. Det gjør de i full forvissning om at den i denne sesongen vil skape over 28 millioner gode øyeblikk i hele Europa på middagsbordet.

Er du også klar til å behandle skreien som den megastjernen den faktisk er?

Når Europas største dagligvarekjeder hvert år rydder plass i disken for skreien fra Norge, er det ikke nødvendigvis fordi det er enkelt å finne plass i trange fiskedisker. Det er fordi vi sammen har lyktes med å skape en unik torskemerkevare som de ikke tar sjansen på å ikke tilby. Derfor er skreien alltid med når de store norske markedskampanjene rulles ut i februar og mars.

Det er når alle spiller en nøkkelrolle at sjømatnasjonen Norge er på sitt beste. Det er ikke bare godt for skreien og torsken. Å ha skrei som et fyrtårn som viser vei og garanterer for kvalitet, er bra for hele hvitfiskkategorien, enten fisken kommer fra villfangst eller havbruk.

Betaler for hverdagsluksus

Skreikvalitet koster, og forbrukerne ønsker å betale for det. Mange er fortsatt villige til å betale for smaken av hverdagsluksus som den norske skreien representerer. Hos svenske Sabis Fältöversten koster et ryggstykke skrei 599 kroner per kilo. Det er mye penger, og da må stjernen levere på kvalitet hver eneste gang.

I Spania ønsker konsumentene ikke bare vanlig skrei. De ønsker å være helt sikre på at de får den aller beste kvaliteten. Selv om kostnadene øker og renten stiger, vet de at skreiens kvalitetsmerke garanterer at fisken er tatt ekstra godt vare på.

Den tryggheten koster ekstra og gjør at den kvalitetsmerkede skreien som eksporteres ut av Norge får 10-20 prosent høyere eksportverdi enn annen fersk villfanget torsk.

Slike posisjoner kommer ikke av seg selv, og vi må gjøre oss fortjent til den i alt vi gjør – hver gang.

Skreien er viktig for Norge

Skreien er også viktig for Norge. Historiefortellingen bidrar til å styrke vår posisjon som verdens ledende sjømatnasjon. Historien inkluderer nemlig både vår barske natur med kalde, klare farvann og den menneskelige kompetansen om fisken og havet gjennom generasjoner.

Takket være dette og et unikt samspill mellom visjonære myndigheter, en dedikert sjømatnæring og en kunnskapsbasert forvaltning kan vi også i 2024 høste av den best bevarte torskestammen i verden.

Enhver kjendisstatus gir forpliktelser, og det skal vi alle ta på alvor. For alle oss som jobber med skreien, enten det er fiskeren, fiskemottaket, Skreipatruljen, selgeren eller våre sjømatutsendinger så vet vi at skreiens sterke posisjon bare er til låns.

Vi må derfor fortsette å gjøre ting skikkelig fra fisken tas om bord i båten og helt frem til konsumenten. Det er på den måten at vi kan bevare og dyrke denne fantastiske gastronomiske stjernen.

Ha et smakelig skreimåltid!