Norsk fiskerinæring har gått frå å vere subsidieavhengig, til ei næring med god lønnsemd og store eksport- og skatteinntekter til fellesskapen. Samtidig skaper den mange arbeidsplassar og stor aktivitet langs kysten vår. Alt dette har fiskerinæringa sjølv lagt grunnlaget for.

Positivt skifte

Fiskeria våre har i all tid skapt grunnlag for liv og busetnad i Norge. Dette gjeld òg i moderne tid. Går vi nokre tiår tilbake låg det derimot mørke skyer over fiskerinæringa. Overfiske, dårleg lønnsemd, ei næring som hadde gjort seg avhengig av subsidiær og manglande rekruttering, prega bildet.

I dag er situasjonen ein heilt annan.

I dag har vi ei fiskeriforvalting som er verdsleiande. Eit kvotesystem som har gitt reglar om kven, kor mykje og korleis ein kan fiske. Dette har hindra overfiske og gjort norsk fiskeri berekraftig.

I dag har vi ei fiskerinæring som har gått frå å ha dårleg inntening og vere subsidieavhengig, til å vere ei moderne næring med god lønnsemd og store eksport- og skatteinntekter til fellesskapen. Det har gjort at heile landet nå får fordelar av fiskeria våre.

I dag har vi ei fiskerinæring som kan tilby fiskarane meir ordna arbeidsforhold, turnusordningar, fokus på fiskarvelferd og HMS, og dessutan stabile og gode inntekter. Det har gjort at fiskaryrket nå rekrutterer bra.

Den fundamentale positive skiftet i norsk fiskeri, er det fiskerinæringa sjølv som har lagt til rette for. Dette først og fremst gjennom struktureringar. Næringa har utan støtte frå staten gjennomført store reduksjonar i talet på fiskefartøy og fiskarar, og på den måten tilpassa fiskeflåten fiskeriressursane våre. Dette har skjedd etter strenge offentlege retningslinjer

Fiskeflåten vår er i dag variert, både når det gjeld eigarskap og storleik. Den skapar arbeidsplassar og aktivitet langs heile kysten, og står for ei enorm verdiskaping. Om lag 11.000 aktive fiskarar på 5600 fiskefartøy, frå dei store havgåande fartøya til dei minste sjarkane, fiska i fjor 2,5 millionar tonn fisk og skaldyr, til ein førstehandsverdi på over 30 milliardar kroner.

– Har lytta til næringa

Norsk fiskeripolitikk har i mange år vore bygt på brei politisk semje, og viktige spørsmål har gjerne blitt avklart i kvotemeldinga til Stortinget. I vinter kom regjeringa med si kvotemelding.

Kvotemeldinga inneheld mange tema og avklaringar, og eit gjennomgåande trekk var at regjeringa har lytta til næringa i mange spørsmål. Det synest Høgre har vore riktig og viktig.

Dette har òg ført til at det har vore lettare å samle seg om mange av forslaga som er kome. Dette gjeld til dømes spørsmålet om tilbakeføring av strukturkvotar, heimelslengde kontra faktisk lengde, og innføring av trålstigen og sildestigen.

På nokre område har det vore viktig å gjere endringar i kvotemeldinga, og her har fleirtalet i komiteen arbeidd godt. Dette gjeld til dømes:

At eigarkonsentrasjons-taket i kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord blei heva til 1,5 prosent.

At leigefartøyordninga skal vurderast.

At samanslåingsordninga for dei minste fartøya òg bør gjelde pelagisk fiske.

At fleire forslag til fordel for fiskeindustrien blir vedtatt.

At vi skal vurdere nærmare open gruppe.

At det skal bli større fokus på HMS/Nullvisjonen om ingen døde fiskarar på havet.

Eit stridsspørsmål i kvotemeldinga var forslaget om at avsetninga til open gruppe skulle takast frå nasjonal kvote. Dette endra på kvotefordelinga mellom hav- og kystflåten, ei fordeling som har stått fast i mange tiår.

Høgre og dei borgarleg partia var i mot dette, slik òg organisasjonane som representerer størsteparten av både fiskerinæringa og fiskeindustrien var det.

Etter forhandlingar blei forslaget ståande. Samtidig blei eit breitt fleirtal samde om at det er naturleg at havfiskeflåten blir prioritert i år der det er ubrukt tredjelandskvote som blir ført tilbake til nasjonal kvote. Dette vil over tid i noko grad kunne balansere at open gruppe blir tatt frå nasjonal kvote, men ikkje fullt ut.

Det er òg blitt semje om at 2 prosent styrkinga av lukka gruppe under 11 meter utelukkande skal skje gjennom omfordeling av den konvensjonelle kystflåten.

– Tatt på alvor

Gjennom heile arbeidet med kvotemeldinga har sentrale organisasjonar som Fiskarlaget, Fiskebåt, Sjømat Norge og andre, gitt nødvendige og kloke og innspel og bidrag til både regjering og Storting. Det har vore viktig.

Forutan synspunkt knytt til dei ulike forslaga, er det ein ting næringa har understreka svært sterkt: At det var avgjerande å få til eit breitt fleirtal bak kvotemeldinga på Stortinget, og at dette må vere over blokkene.

Dette har blitt tatt på alvor av dei partia som har forhandla på Stortinget, og som altså enda med eit kompromiss med AP, SP, Høgre, Venstre, Frp og KrF.

Eg er glad for at vi lykkast. Så får vi heller godta at vi ikkje fullt ut har fått gjennomslag, anten dette gjeld oss politikarar eller for del folk i næringa.

Norsk fiskeripolitikk har tent fiskerinæringa, kysten og landet vårt godt. Gode rammevilkår, og at vi held fast ved dei lange linjene og stabiliteten i denne politikken, er den beste måten å sikre at fiskeria i framtida òg kan levere på sin del av samfunnskontrakten. Eg meiner kvotemeldinga vil bidra til det. Norsk fiskeripolitikk står fast.