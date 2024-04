Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Fiskeribladet kommer i dagens lederartikkel med flere påstander som mangler dekning, blant annet at kvoteforliket i realiteten prioriterer de største framfor de minste. Det er nok slik at enkelte debattanter og demonstranter hevder dette, men det blir ikke riktig av den grunn.

Største omfordelingen siden 1990

Kvoteforliket innebærer at torsken til åpen gruppe (nord for 62) skal beregnes «fra toppen». Det gir en varig og permanent overføring av kvoteandeler fra havfiskeflåten til lukket gruppe kyst. Videre styrkes fartøy i lukket gruppe under 11 meter vesentlig, på bekostning av øvrige grupper i lukket gruppe.

Når det gjelder kvoteandelen til åpen gruppe, så økes den fra 6,12% til 6,62%. Dette er også en høyst reell økning. Hvis vi regner oss tilbake til 2001 med denne andelen, så viser det en årlig gevinst for åpen gruppe på omtrent 1300 tonn torsk.

Dette er altså reelle og udiskutable overføringer til de minste. Våre beregninger basert på kvotenivået for 2024 viser at trålgruppen i år ville tapt knappe 5000 tonn, og konvensjonelle havfiskefartøy nesten 1200 tonn, sammenlignet med trålstigen slik den følger av Fiskarlagets landsmøtevedtak, og som ble praktisert fra de første kvotereguleringene kom i 1990 og fram til og med 2020. Åpen gruppe styrkes med over 1000 tonn, og lukket gruppe tilføres rett over 5000 tonn, hvorav nærmere 3800 tonn går til fartøy under 11 meter.

Dette er den største omfordelingen i torskefiskeriene siden kvotereguleringene ble innført rundt 1990.

Generalsekretær Sverre Johansen og Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag. Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag (arkiv)

- Ikke grunnlag for påstandene

Så har vi diskusjonen om eventuell ufordelt tredjelandskvote. For at dette i det hele tatt skal være en aktuell diskusjon må det være noe å fordele. Ordningen med tredjelandskvoter kom på plass gjennom Havrettstraktaten på slutten av 1970-tallet, og i hele perioden fram til 2008 ble all tredjelandskvote byttet bort. Så har det i perioden fra 2009 og fram til i dag vært varierende nivå på ufordelt tredjelandskvote.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Våre beregninger viser at det i de historiske tallene ikke er grunnlag for påstandene Fiskeribladet og andre fremmer om at forliket tar fra de minste og gir til de største. For eksempelets skyld har vi sett på effekten dersom havfiskeflåten prioriteres fullt ut (altså tildeles hele tredjelandskvote, mot ca 40% som følger av ordinær fordelingsnøkkel).

Før vi går videre er det grunn til å understreke at de politiske signalene fra partiene som har inngått kvoteforliket ikke er til å misforstå; det er ikke gitt noen garanti om at havfiskeflåten skal få all ufordelt tredjelandskvote. Havfiskeflåten skal «prioriteres», og dette vil bli et spørsmål i de årlige reguleringene.

Så til tallene: I år ville havfiskeflåten blitt «kompensert» med rett over 1700 tonn, mot et tap som skissert over på 6200 tonn. Hvis vi ser på hele perioden hvor vi har hatt ubenyttede tredjelandskvoter (2009-2024) så ville havfiskeflåten hatt et kvotetap som i snitt utgjør nærmere 3000 tonn årlig. Hvis vi ser på perioden 2001 – 2024, så øker det årlige tapet for havfiskeflåten til rundt 4000 tonn. Hvordan utviklingen vil bli framover avhenger av flere ting; størrelsen på tredjelandskvoten (bestemmes av totalkvoten), hvor mye som byttes bort og hvordan den til enhver tid sittende statsråd velger å tolke føringen fra Stortinget. Men det er ikke mulig å se at det i noe som helst realistisk scenario vil overføres fisk fra stor til liten, når vi også tar med de øvrige omfordelingsgrepene.

- Mer kvantum til åpen gruppe vil ikke løse noe

Til slutt litt om åpen gruppe. Fiskeribladet skriver i lederartikkelen at «Det vil derfor bli svært vanskelig for statsråden å forsvare en politikk som i hjemfylket legger båtene til kai og permitterer de ansatte i industrien på land.» Alle kan være enige om at fiskerinæringa står i en krevende situasjon nå, det er imidlertid fullstendig misvisende å tilskrive fiskeripolitikken ansvaret for dette. Vi har på kort tid hatt en massiv og omfattende kvotenedgang som rammer absolutt hele næringa.

Mer kvantum til åpen gruppe vil heller ikke løse noen ting. Tilbake på slutten av 1980-tallet så var hele kystfiskeflåten en «åpen gruppe». Flere år med nedadgående kvoter og dårlig tilgjengelighet kulminerte med at alt fiske for kystflåten ble stoppet 18. april 1989. Det var armod og nød for absolutt alle. Dagens «krise» ville nok framstått som et luksusproblem. Samtidig gjorde situasjonen at det ble nødvendig å tenke helt nytt, og dette var noe som også næringa raskt tok konsekvensen av. Dermed gikk startskuddet for utviklingen av dagens kvotesystem med adgangsreguleringer, totalkvoter, fartøykvoter, strukturkvoter og mye mer. Til tross for at enkelte prøver å få folk til tro noe annet, så har utviklingen fram til i dag har vært eventyrlig.

Norske fiskerier er i dag i all hovedsak adgangsregulert, men det er fortsatt noen åpne fiskerier. Disse kan ikke og skal ikke representere samme inntekts- og driftsmuligheter som lukkede fiskerier, og perioder med god lønnsomhet vil helt uunngåelig føre til at flere etablerer seg i åpen gruppe og at lønnsomheten reduseres. Det er nettopp dette som har skjedd mange steder, spesielt i Finnmark, og som vi nå ser konsekvensen av, blant annet i Vardø. Omstillingen og den økonomiske nedturen er smertefull, det er det ingen tvil om. Samtidig er det heller ikke til å komme forbi at mange som i dag driver i åpen gruppe i Øst-Finnmark, tidligere har solgt seg ut av lukket gruppe. Dette er fullt lovlig, og kan blant annet skyldes planer om å trappe litt ned eller lignende. Samtidig blir det urimelig å kreve at fiskerkollegaer i lukkede fiskerier skal betale for en kvotenedgang alle rammes av.