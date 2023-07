Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg er glad i fisk. Det sier jeg uavhengig av at jeg er leder for fiskernes største organisasjon. Vi har lært at et balansert og sunt kosthold er å foretrekke. Jeg spiser derfor mye fisk, og mer enn den nye rapporten anbefaler.

De nordiske ernæringsanbefalingene ble nylig lagt frem. Helsedirektoratet opplyser at de vil legge innholdet i rapporten til grunn og revidere de nasjonale kostholdsrådene og komme med dem våren 2024.

Rapporten tar til orde for at vi bør spise 300–450 gram fisk i uken fra bærekraftig forvaltede bestander. Av dette bør 200 gram være fet fisk. Mange av oss får derfor i oss både «nok og for mye» i forhold til anbefalingen. Likevel vet vi at forbruket totalt sett går ned på fisk i Norge.

Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag. Foto: Kjersti Sandvik (arkiv)

Klima- og helsegevinst

Rapporten gir råd til endringer i kosthold, informasjon om ulike matvaregrupper og tar hensyn til både klima og helsegevinst. Rune Blomhoff, som er professor ved Universitetet i Oslo har ledet komiteen bak rapporten. Han sier det er en stor og banebrytende rapport.

Til NRK forteller han at det ikke er noen andre regioner i verden som har en tilsvarende anbefaling. Det gjør at rapporten, som ble lagt frem på Island, allerede vekker internasjonal oppsikt.

For min del er det viktigste å peke på at vi som en av verdens ledende fiskerinasjoner har en stolt og historisk lang tradisjon med å levere fisk av utsøkt kvalitet, som etterspørres nettopp fordi sjømaten kommer fra Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Våre produkter skal være av topp kvalitet, da vil folk ute i verden fortsatt ønske vår fisk på sin tallerken. I dag er det slik at rundt 95 prosent av det vi fanger blir eksportert til Europa og resten av verden.

Søt musikk

I Norge er det nok mange som ved å følge anbefalingen vil øke sitt forbruk av fisk. Ingenting ville glede meg mer enn at vi fikk en oppgang i salget av sjømat her hjemme. Sammen med anbefalinger om å spise grønnsaker, frukt, bær, poteter, korn og nøtter er det lett å lage en god meny av nydelig sjømat. Ofte.

For min del henter jeg også inspirasjon til menyvalgene fra godfisk.no. Der er det veldig mye smakfull matkreativitet.

Kostholdsrådene er rådgivende for helsemyndighetene, og når forskerne anbefaler økt inntak av fisk er det søt musikk i mine ører. Når det i tillegg gjøres kobling mellom ordene sjømat og helsegevinst, så er det noe jeg tror inspirerer en hel sjømatnæring til å fortsette vårt oppdrag og levere kvalitet til både norske og utenlandske forbrukere.

Fisk er sunt – året rundt!