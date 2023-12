Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det var den gamle Thorvald Tande i det blankpolerte blad som ga en sjarkrebell litt mot og en idé til dette kvad. Men det du skriver redaktør, er ikke annet enn et voff om gammelt velkjent stoff. Om Fiskebåts on/off.

I årevis en trussel, nærmest som en kavalkade. For når Fiskebåt erfarer noen sjarker opp i hekken tar de fram sitt gamle våpen. Som en katte ut av sekken. Ifra trusselmikrofonen kveles innspill i debatter. Da forenes alle hatter. Gode forslag gjort til latter. Krølles sammen litt nervøst før de havner over rekken. En historie som gjentar seg, med trygghet kan man si. For spoler man tilbake til år nitten nittini proklamerte Fiskebåt at de var lei av dette skrytet og at det var en myte, ja rett ut sagt en lyte det at kystfisket er ryggraden i landets fiskeri.

Nei ryggrad det er oss, og nærmest som et apropos, etablerte man den gangen god kontakt med NHO, med bønn om status og respekt for en elite i vår næring. Det var en slags begjæring. En unison erklæring ifra redere med selvtillit og stolthet gange to.

Et nytt eksempel til vi tar fra år to tusen og åtte da Halstensen i Tandes blad fikk hilse fra komplottet. Nå drar vi til NHO. Samme katten ut av sekken. Fiskarlaget de fikk skrekken. Styret enig om på flekken at uten Fiskebåt i førersetet er vi bankerotte.

Fiskarlagets triste skjebne den har slett ikke vært mild. For med Fiskebåt på ryggen med sitt lunefulle spill med fellesskapets styrke og et LO på besøk blir konseptene til røk. Demokratiet til en spøk på grunn av kapitalen er det satt helt ut av spill.

Det er flere tiår siden, men jeg minnes frustrasjon fra et knippe unge gutter i sin organisasjon som takket nei til Fiskarlagets appetitt på kontrafeier med Fiskebåts hanreier. Være deres små lakeier styrt av støyen ifra pengemakt og trusselmikrofon. Disse ord var snille tanker på papiret drysset hen av en fisker oppi sjarken som dessverre smått om senn ser en utvikling som undergraver fiskerisamfunnet. Har Kystfiskeren blundet, blitt tatt rotta på og bundet? Ja, hva tror du Roger Hansen, gode gamle fiskervenn.