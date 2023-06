Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

5. juni 2023 har Thord Monsen i Fiskeridirektoratet et innlegg i Fiskeribladet der han sier at det ikke er mulig å ha kontrollører på fiskemottak, slik fiskerne har foreslått flere ganger.

Fiskerne har kommet med et slikt forslag som et argument for å unngå dagens, og fremtidens, kontrollregime, der data er den eneste og ultimate løsningen for fiskeriforvaltningen.

Han påstår i sitt innlegg at det må 1000 kontrollører til for å kontrollere hver 10 landing av fisk, og at dette vil koste samfunnet ca. kr 1.000.000.000,-, en komma fem milliarder kroner. Spørsmålet man kan stille seg er om Monsen lever i en annen verden enn fiskere langs kysten?

Udokumenterte påstander

Etter å ha lest innlegget ble jeg sittende og måpe, fikk totalt hakeslepp!

Hvor lenge skal man akseptere at en representant for fiskeriforvaltningen skal få lov å komme med slike påstander?

Hvor lenge skal man akseptere at INGEN rikspolitikere, eller parti, tar tak i saken og ber Monsen & Co. dokumentere sine påstander, for ikke å snakke om journalister?

Det virker som om det som ble betegnet som «gravejournalistikk» før i tiden, er helt borte. Det enkleste for media er å kopiere hva det enn måtte være som kommer frem på nett, uten å stille kritiske spørsmål.

Når man ser tallene Thord Monsen kaster ut, vil det si at hver kontrollør koster 1.500.000,- for samfunnet. Jeg regner med, og forventer, at ansatte i statens direktorater har fast lønn, og 1,5 millioner er vel ikke gjennomsnittslønna i det systemet, i så fall er det på tide at det tas tak i.

Et annet regnestykke

Jeg har sett på hvor mange fiskemottak som er langs Norskekysten, og det jeg har funnet ut er at det er noe under 200 mottak. Om man regner 200, for å runde av oppover, og to kontrollører per mottak, vil det holde med ca. 400 kontrollører for å sjekke at all fangst stemmer i forhold til innrapportert fangst!

Det er et stykke fra 400 til 1000.

Og om man regner en gjennomsnittslønn på kr 750.000,- vil de totale utgiftene bli ca. kr 300.000.000. Med bokstaver, tre-hundre millioner. Det er et bra stykke derfra og til 1,5 milliarder!

En positiv ting med dette er også at det kan sies opp ansatte sentralt i Bergen, som i dag bare sitter og trykker på tastatur, og ser på en skjerm.

Vil avslutte med følgende:

Få kontrollører på fiskemottakene, en fremtidig satsing på «datakontroller» er i realiteten en avslutning på norsk fiskerinæring!