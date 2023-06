Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring og regjeringen slår i Hurdalsplattformen fast at utslippskutt skal være kjernen i strategien for vekst, eksport og jobbskaping. Lofotkommunene har vedtatt en felles strategi og veikart – Lofoten De Grønne Øyene 2030 - for hvordan vi skal bidra til at Norge oppfyller sine ambisjoner og forpliktelser på utslippskutt og bærekraftig utvikling.

Kystfiske og marine næringer er bærebjelken i våre samfunn - det vil og skal vi bygge videre på. Norge skal halvere klimagassutslippene fra maritim sektor innen 2030, men status de siste årene er faktisk økning i dieselbruk og utslipp.

Gir resultater

I ZeroKyst-prosjektet jobber industriaktører, forskning og utvikling og Flakstad kommune sammen for å realisere og demonstrere helhetlige løsninger for avkarbonisering av sjømatindustrien, med Lofoten som en viktig pilotarena. Prosjektet er innvilget 120 mill. kr i statlige midler gjennom Grønn plattform, som det største og mest helhetlige prosjektet i 2021. Industri og kommune-partnere lokalt i Lofoten bidrar med ca 10 mill. kr i egeninnsats og kapital.

ZeroKyst gir resultater – i form av teknologiutvikling, kompetansebygging, testing og standardisering av lav- og nullutslippsløsninger som særlig setter små kystsamfunn i stand til å delta i og bidra til det grønne skiftet. Den første klimavennlige sjarken med lavutslipp – Korsnesjenta – er allerede levert fra Ballstad Slip, og i fiske på Finnmark. ZeroKyst bidrar til å nå regionalt satte mål, og svarer videre på nasjonale og internasjonale utfordringer med konkrete løsninger.

Må lønne seg å investere

Våren 2023 kuttet Enova brått støtteordningen Batteri i fartøy, uten å introdusere alternativer. Og nå erfarer Lofotrådet at utviklingen stopper opp. Hybrid- og nullutslippsteknologier i fartøy er fortsatt ikke kommersielt konkurransedyktig og uten incentiver lar det seg ikke gjøre å regne hjem investeringen. Kompetanse innen verftsnæringa som er bygd opp for å møte ombyggingstakten må dirigeres om på grunn av manglende etterspørsel. Dette gjelder ikke bare Lofoten, men verft langs hele kysten. Mange verft har fulle ordrebøker, men ikke for å bygge grønne løsninger.

Skal fiskeri- og sjømatnæring ta skrittet over til løsninger som reduserer utslipp, må det lønne seg å investere. Lofoten vil gå foran, og vi heier på de som velger å gå foran. Vi legger egen kapital og innsats inn for å få det til. Men vi trenger drahjelp - og vi trenger det raskt.

Lofotrådet ber derfor statlige myndigheter sørge for:

- Å raskest mulig styrke og få på plass ordninger som gjør at omlegging til hybrid – og nullutslippsløsninger i fartøy under 28 m lønner seg.

- Å bidra til etablering av fylle- og ladenettverk med standarder for mindre fartøy langs hele kysten – for å unngå «høna og egget» - problematikk

- Å sørge for økt samhandling mellom myndigheter og næring, slik at regelverk holder tritt med øvrig utvikling, og ikke skaper flaskehalser.