Alfred Bjørlo (V) hevdar at det avgrensa uttaket av sel ikkje bør vere ei offentleg oppgåve! Neivel, veit denne fyren kva matbehovet til ein vaksen grønlandssel er?

Når ein sel et om lag 15 kilo per dag – cirka 360 dagar i året, med unntak av «skabbartida», må vel dei fleste av oss fort finne ut kva ein avgrensa fangst betyr. 2000 dyr et nærare 10.000 tonn av vårt felles matfat. Avhengig av årstid og type mat snakkar vi om verdiar for langt over 100 millionar kroner.

Og om ikkje det betyr noko, bekreftar det mi meining av at Bjørlo bør finne seg noko anna å nytte tida på. Dersom dette er Venstre-politikk, stakkars Venstre. Når det gjeld fiskarar som prøver å oppretthalde ein leveveg på kysten, vert dei overvaka av fartøy og dronar til milliardbeløp og om ein mistolkar eller reagerer på noko, vankar det bøter av på titusenvis, ofte meir. Skulle ein overfiske av ein eller anna grunn, er det nesten rett i buret!

Det må vere grenser

Rart at det skal vere slik at sjøpattedyra no klarer å fortrenge fiskarane, stadig lågare kvotar og ingen tek til motmæle om alt vrøvlet vi ser, er det ikkje Noah, so er det ein eller anna politikar som trur dei scora poeng hos nokon dei lograr for. Det er uforståeleg at vaksne menneske ikkje forstår at ein må hauste av mangfaldet i naturen, både kval og sel er konkurrentar i vårt felles matfat, skal det ende opp med ein kyst av turistfiskarar?

Bjørlo fortset med å forfekte idiotiske aspekt som for eksempel at selungane ikkje kan symje og at dei er forsvarslause! Ja, men er ikkje titusenvis av griseungar og geitekillingar også forsvarslause? Var ikkje lammelåret til det søte lammet Bjørlo glefste i seg påskeaftan forsvarslaust når det vart «fangsta»?

Det må jaggu meg vere grenser! Og sjølvsagt må klimaendringar takast med, det har vorte ein obligatorisk øving for slike. At isdekket i arktisk siste åra har auka monaleg, pytt, slikt vert det ikkje nyhende av. Det aular med sel, kval og isbjørn i arktiske område, og kvar det skal ende. Om ikkje ein snarast finn ein effektiv medisin mot den heslege berøringsangsten, vil det gå frå gale til verre!

Uinteressante realitetar

Og hakapiken, det er eit gufs frå fortida å lese kritikken. Men, akk – han veit sjølvsagt ikkje korleis den fungerer. Derimot bør han vite korleis ei slaktemaske på Nortura fungerer. Det vert skote ein bolt ned i hovudet på dei søte lamma, sauene og uønskte geitekillingar, og slik fungerer også ein hakapik. Vil dei ikkje vite? Snur seg vekk og tek seg ein høneblund i skinnsofaen og stemmer på parti som «hata pels». Stakkars folk, skinnsofaen er skinn av storfe som er avhåra eller spalta ifrå pelslaget. Men klart, realitetar er ikkje av interesse.

Vi treng politikarar som tar bladet frå munnen før kval og sel overtek vårt felles matfat åleine. Mat frå kval og sel er det sunnaste viltkjøt vi har tilgang til. Alt anna er oppdrettsmat, delvis med ingrediensar vi forbrukarar ikkje kjenner omfanget av. Kvalkjøt er helsekost av høgaste rang. '

Det er frekt at statslønna personell kan gå so djevelsk lågt at dei kan i det heile tillate seg å snakke om 1,5 millionar kroner til selfangsten. Korleis vart det med jordbruksoppgjeret? Den uforståeleg lave støtta til selfangst i år var på 1,5 millionar. Til kvalfangst kroner 0, utanom nokre ører til merkevareforeininga sitt arbeid med marknadsføring av det fine kvalkjøtet.

Kanskje eit kystopprør med hakapik og kanoner framfor Stortinget kan få urbaniserte politikarar til å vakne? Det er tydelegvis lenge sidan gode Steinar & Co stoppa Nimitz i Vestfjorden og Gro var tøff nok til å sette foten ned for galskapen.