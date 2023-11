Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Regjeringen med Statsminister Jonas Gahr Støre i spissen går inn for en storstilt satsing på havind. En satsing som etter min mening er en totalt feilslått politikk. En satsing på havind er et tapsprosjekt av uante proposjoner, et prosjekt vi som nasjonen Norge ikke har råd til.

Direkte naturkatastrofe

Havind vil være totalt ødeleggende for norsk fiskerinæring. Dette vil jeg begrunne med følgende:

En vindmøllevinge har en fart på 300 km ytterst på vingebladet, en fart som fører til avskalling av mikroplast. En vindmølle har en levetid på 30 år har i løpet av disse årene hatt en avskalling på 30-33 kg mikroplast. Tenk på hvilken direkte naturkatastrofe som vil oppstå når Utsira feltet med 140 vindmøller er ferdig utbygd, når det gjelder utslipp av mikroplast.

Vindmøllevingene er innsatt med epoksy. I epoksy finnes det et stoff som heter Bifenol A, som har svært negativ effekt på forplantningsevnen både til mennesker og fisk. Dette vil da bli spredd ut i Nordsjøen via avskalling av mikroplast. Kunnskap om dette blant Europas befolkning og ellers, vil ha direkte negativ effekt på eksport fra norsk fiskerinæring.

Har vi råd?

Det har frem til nå ikke vært noen havvindselskap som har lagt frem et positivt regnskap.

Eqinuor sammen med to andre selskap gikk nylig på et tap på 45 milliarder. Danske myndigheter har sagt nei til utbygging av havvind i 3 områder, begrunnelse for dyrt og for store inngrep i naturen. Flere firmaer har allerede trukket seg fra utbygging av Nordsjø Sør, det ene, Ørsted, gikk med 22 milliarder i minus siste kvartal.

Formålet med havvind har vært fokuset på klimaendringer og hensynet til fremtidige arbeidsplasser. Derfor er det gledelig å vise til styreleder i FN´s klimapanel, mr. Skea, som har uttalt at det er ingen klimakrise og at en temperaturstigning på 1,5 grader er å regne som naturlig variasjon.

Havvindsatsingen vil koste nasjonen Norge svært dyrt, og det er naturlig å stille følgende spørsmål: Har vi råd til dette? Mitt svar er: det har vi ikke, selv om vi har et svært oljefond!!

Det hele er et spørsmål om mat(fisk) kontra strøm/penger. Her er etter mitt skjønn svaret enkelt.

Jeg håper norske politikere har ryggrad nok til å si nei til gigantplanene om havvind.