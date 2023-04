Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Med den høyeste inflasjonen på mange tiår, folk som sliter med å betale regningene sine, en krevende sikkerhetspolitisk situasjon og et næringsliv som er bekymret for rammevilkårene, er det siste Norge trenger en ny debatt om norsk EU-medlemskap.

NATO viktigst

EU-medlemmene Sverige og Finland er på vei inn i NATO, fordi de ser at det er NATO og ikke EU som er garantisten for sikkerhet i Europa. Det er langt viktigere for Norge å sikre at vi bidrar til å øke investeringene i forsvaret betydelig.

Vi må styrke NATO-samarbeidet og vårt forhold til USA som er den viktigste garantisten for vår sikkerhet.

Argumentene til de ivrigste EU-tilhengerne i Høyre minner mye om skremslene fra de ivrigste EU-tilhengerne foran folkeavstemningen i 1994. Den gang hevdet de at et Norge utenfor EU ville bety en varig nedtur for norsk næringsliv og at et Norge utenfor EU ville sette hele EØS-avtalen i fare.

Skremselspropagandaen til Høyre og Arbeiderpartiet fra 1994 har ikke slått til, snarere tvert imot.

Bør lytte til grasrota

EØS-avtalen som sikrer norsk adgang til EUs indre marked er langt bedre enn et EU-medlemskap som vil bety mer overnasjonalt byråkrati i Brüssel og hindringer i veien for folk flest.

Høyre-leder Erna Solberg burde heller bør lytte til grasrota i eget parti som på landsmøtet stemte for å kopiere deler av Fremskrittspartiets klimapolitikk, med å regne skogen inn i utslippsregnskapet, før Høyre-lederen la hele sin tyngde inn å få landsmøtet til å omgjøre vedtaket.

Det er ikke mer av det grønne skiftet med flere kraftkabler og mer kontroll over energipolitikken fra Brüssel som er løsningen for Norge. Det er det motsatte.

Norge må ta tilbake kontrollen og sikre bedriftene tilgang på billig kraft som har vært et konkurransefortrinn for norsk industri. Vi må sikre at folk har råd til å betale for strømmen, ikke gi mer makt til byråkratene i Brüssel.