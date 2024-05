Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Den 8. mars 2022 la Bearbeidingsutvalet fram rapporten «Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien». Her blei det foreslått 32 tiltak som skulle auke bearbeidinga, verdiskapinga og styrke sjømatindustrien. Det er på tide at rapporten nå får si politiske behandling.

Då kvotemeldinga blei lagt fram i vinter var det skapt forventingar om at den òg ville behandle Bearbeidingsutvalet sitt arbeid. Det skjedde ikkje. Kvotemeldinga blei derfor skuffande for mange i sjømatindustrien.

Nedtona og utvatna

Rett nok blei nokre av forslaga Bearbeidingsutvalet hadde om kvotesystemet og førstehandsomsetning tatt med i meldinga, men fleire av desse var blitt nedtona og utvatna. I forhandlingane om kvotemeldinga på Stortinget, blei det derfor viktig for Høgre og dei andre borgarlege partia, å sette fokus på og betre vilkåra til fiskeindustrien.

Resultatet blei at fleire av forslaga i kvotemeldinga blei stramma opp, slik at dei nå er meir i samsvar med Bearbeidingsutvalet sine forslag til tiltak. Dette gjeld til dømes forslaget om styresamansetting i fiskesalslaga, etterkontroll av reglar i fiskesals-lova, og årlege forventingsbrev frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er mitt inntrykk at endringane har blitt godt mottatt av fiskeindustrien, samt greitt akseptert av salslaga. Det siste er ikkje minst viktig ettersom oppfølging av vedtaka krev godt samarbeid av alle næringsaktørane.

– Det er ikkje godt nok

Trass forbetringane kvotemeldinga fekk i Stortinget, har størsteparten av Bearbeidingsutvalet sin rapport blitt liggande i departementet. Her har den i over to år venta på politisk behandling. Det er ikkje godt nok.

I dag blir 2/3-delar av fisken vår eksportert ubearbeidd. Når det gjeld kvitfisk har graden av bearbeidd fisk dei siste tiåra falle frå nesten 80 prosent til rundt 50 prosent.

Auka bearbeiding av norsk sjømat vil gi auka verdiskaping, sysselsetting, innovasjon, og aktiviteten langs kysten vår. Samtidig vil det i seg sjølv vere viktige miljø- og klimatiltak.

Det er derfor avgjerande at vi nå får sterkare politisk fokus på sjømatindustrien og rammevilkåra til denne. Bearbeidingsutvalet har gitt regjeringa mange gode forslag, som framleis berre ligg og ventar på politisk behandling. Ventetida bør snart vere over. Det er sjømatindustrien sin tur nå.