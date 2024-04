Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Allerede under den industrielle revolusjonen utviklet Fish & Chips seg til et næringsrikt og sunt måltid for den britiske arbeiderklassen. I dag bruker britiske forbrukere mer enn en milliard britiske pund på den klassiske retten. Det gjør det britiske Fish & Chips-markedet til ett av de viktigste torskemarkedene i verden.

Norge har en sterk posisjon

De siste årene har Norge vært den tredje største eksportøren av torsk til Storbritannia, bak Island og Kina. I fjor hadde norsk torsk en beregnet markedsandel på 27 prosent av det totale torskekonsumet i Storbritannia (opp fra 22 prosent i 2022).

Victoria Braathen, sjømatutsending til Storbritannia, Norges sjømatråd. Foto: Marius Fiskum (arkiv)

Fordi Fish & Chips er så viktig for konsumet av torsk, er det avgjørende med kunnskap om produktkategorien. Ikke minst er det viktig med innsikt om hvordan posisjonen til Fish & Chips kan vedlikeholdes og styrkes i takt med stigende pris på torsk, samt stor konkurranse fra blant annet asiatisk takeaway, italiensk pizza og amerikanske burgere – også relatert til endringer i forbrukeratferd.

Næringsrikt og tilgjengelig

Fish & Chips er en britisk «nasjonalrett», og et kulturelt og kulinarisk symbol som svært mange forbinder med det britiske kjøkkenet. I nærmere 200 år har Fish & Chips vært den originale, næringsrike og økonomisk tilgjengelige «take-awayen» for briter i tilnærmet alle samfunnslag.

Finn-Arne Egeness, sjefanalytiker sjømat, Nordea. Foto: Marius Fiskum (arkiv)

Som måltidsløsning blir Fish & Chips først og fremst spist til lunsj eller som middag. Fredag og lørdag er de mest populære dagene for å spise den tradisjonsrike retten, og på vei til eller fra en Premier League-kamp er det alltid tilskuere som konsumerer nettopp Fish & Chips.

Fish & Chips – en favoritt

Fish & Chips er en av britenes absolutte favorittmåltider. Totalt er det rundt 170 millioner serveringer hvert eneste år, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av alle sjømatserveringer utenfor britiske hjem.

I Storbritannia finnes det 10 000 spesialutsalg for Fish & Chips over hele landet. Disse utsalgsstedene står for over halvparten av det totale salget av Fish & Chips i Storbritannia, deretter følger pub-segmentet som står for rundt 20 prosent av salget. Restauranter og kantiner er andre viktige salgskanaler.

De eldste spiser mest Fish & Chips – tall fra Seafish viser faktisk at over halvparten av konsumentene er over 50 år.

Interessante søketrender

Google Trends viser at britene søker mest etter Fish & Chips i helgene, noe som også samsvarer med konsumtoppene. Et annet interessant poeng er at søketermen «Fish and Chips» er mer populær enn sushi på De britiske øyer.

Søkene er hyppigst i England etterfulgt av Wales, Skottland og Nord-Irland. På nettet er britene mest interessert i hvor mange utsalgssteder for Fish & Chips som finnes, og hvilke utsalgssteder som er åpen i nærheten.

Spennende muligheter

I forbindelse med den store Ombordfrystkonferansen i Ålesund i januar presenterte den britiske organisasjonen Seafish flere strategier for å øke konsumet av Fish & Chips.

En av strategiene er å øke konsumet blant de yngste, siden konsumet i dag domineres av eldre forbrukere.

En annen vekststrategi er å gjøre Fish & Chips til et naturlig valg hele uken, og ikke bare i helgene.

En tredje strategi er å utvide eksisterende smaker, og tilsette nye ingredienser.

Innovasjon

En del av dette innebærer også å legge til rette for at forbrukere som følger bestemte dietter finner sine alternativer. Hvis utsalgssteder ikke er inklusive i menyene sine, blir de nemlig mindre aktuelle. Dette gjelder også Fish & Chips, og vi ser i dag at flere og flere operatører retter mer fokus mot menyutvikling og innovasjon for å være relevant for bredere kundegrupper.

Større valgmuligheter

Under pandemien ble det utviklet flere applikasjoner for blant annet bestilling, betaling og henting. En annen mulig vekststrategi kan derfor være å utvikle disse ytterligere. En annen mulighet vil være å utvikle lojalitetsbonuser når kunden bruker applikasjoner for å bestille Fish & Chips regelmessig.

Et annet viktig grep kan være å gi mer rom for å kunne påvirke mengden fisk og poteter i hver enkelt bestilling, slik at man for eksempel kan bestille en liten størrelse med poteter, og en stor porsjon med fisk dersom man ønsker det. Videre kan man også satse på å utvikle nye markeder og markedskanaler for Fish & Chips.

En driver

Også i framtiden vil Fish & Chips være en driver for torskekonsumet i Europa. Næringen må imidlertid sammen med sine britiske samarbeidspartnere sørge for at posisjonen til produktkategorien vedlikeholdes.

Det innebærer å jobbe sammen for å vise frem og kommunisere ut kvaliteten til fisken fra Norge, som anvendes i britenes ikoniske rett. Dette vil bli særlig viktig i en periode hvor førstehåndsprisen på torsk fortsetter å stige, og kjøpekraften til mange briter er påvirket av blant annet høye energikostnader og høye renter.