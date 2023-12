Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Nå har vi hatt sporing og rapportering i ca 1,5 år, vel og merke, for de største av de minste. Dette var det massiv motstand mot i innføringsfasen, men som gamle vikinger godtok vi alle krav, mer eller mindre, uten å kjempe nevneverdig.

Vi ble lovet at dette skulle gå veldig bra, og ingen skulle få reaksjoner det første året, og vi skulle få veiledning om vi gjorde noe feil. Dette høres jo ut som null stress, som ungdommen sier.

Nå har vi godtatt opplegget, så nå kommer oppgraderingene av kravene til oss.

Jeg skjønte med en gang at dette opplegget kom til å bli vanskelig å etterleve, og i alle fall vanskelig for de aller minste.

Krav med store bokstaver

Nå kommer kravene med store bokstaver, ja nå er det alvor, om at vi må starte fangstoperasjon på hver lenke, avslutte fangstoperasjon på hver lenke, og melde inn fangst på hver lenke. Og etter alle meldingene skal du vente på returmelding fra Fiskeridirektoratet før du kan fortsette hyggen videre i meldingsuniverset.

Disse returmeldingene tar alt i fra ca ett minutt til opp i 10-12 minutter.

Hvis man regner et snitt på la oss si tre minutter, så stjeler det fort opp mye tid av arbeidsdagen, som allerede fra før er sprengt tidsmessig for å komme seg til og fra feltet, utføre fangstoperasjon, og være inne til fiskemottak i rett tid.

Det vil dessuten bidra til å skape kriminalitet, som Fiskeridirektoratet påstår hardnakket florerer i næringen, da det vil bli lettere og lettere å glemme en melding, melde feil på en melding og så videre.

Rein tipping

Du snur også timeglasset når du sender melding om å starte fangstoperasjon, så oppstår det dagligdagse utfordringer i fremtiden, og du samtidig produserer bevis på at du blir litt forsinket med å hale resten av bruket, og du samtidig er nødt til å ha ut så mye bruk for å få lønnsomhet i driften... Ja, da er kursen satt mot bot og inndragning, da vi har et Fiskeridirektorat som ikke lenger evner å bruke skjønn i en av Norges mest komplekse og utfordrende næringer.

Når jeg melder inn fangst, så er det rein tipping. Jeg er selv helt utrolig imponert over hvor godt det går an å tippe til tider. Men så leverer vi fangst til mange fiskemottak, og det er utfordrende at man får forskjellig vekt ut av samme kar avhengig av hvor du leverer.

Da er det stort sett alltid fiskemottak som har rett, og fiskeren får finne seg i å betale bot og få inndragning av fangst, da han/hun har tippet feil på vekta..? Det oppleves veldig ofte at vekt endrer seg ved fysisk kontroll av Fiskeridirektoratet.

Samtidig ser man etter hvert at det florerer av saker der fiskeskippere får bot for å flytte båten noen minutter til liggehavn, mens fiskekjøpere har vel ikke fått dette?

Ganske utrolig da det heter samtidlighetskravet, og begge parter har like mye ansvar for å underskrive seddel umiddelbart etter landing. Fiskekjøper kan jo gå hjem å legge seg, men får nok ikke til å ta med fiskemottaket hjem.. Fiskere bor i båten, og må ta med seg denne til kaien de kaller hjem når de er borte på fiske.

Toppen av galskap

Toppen av galskap er at man er pålagt å melde ankomst til et knippe utvalgte havner, uansett hvilken havn du skal anløpe. Så når jeg legger meg i Vandsøyvågen, må jeg melde ankomst på Rørvik.

Samtidig er jeg pålagt å ha sporing, så myndighetene til enhver tid vet nøyaktig hvor jeg er. Det er helt sinnsykt at myndighetene har klart å innføre en elektronisk rapportering som produserer kriminalitet, fremfor å avdekke alvorlig kriminalitet!

Få kontrollører på kaia igjen og la oss få fiske når vi er på havet. Akkurat nå vil jeg påstå det frie livet som fisker er en saga blott!!