Midsund-rederiet Havsnurp AS inngikk kontrakt med Karstensens Skibsværft om design og bygging av en kombinert snurper/tråler på 69,99 meter i 2021.

Nå er den pelagiske tråleren/snurperen overlevert. 24. mars var det folkefest i Midsund og flere hundre var om bord i nybåten.

– Det var helt enormt med folk. Jeg tror det var over 500 stykker innom. Det er utrolig kjekt at interessen var så stor, sier daglig leder og skipper Jan André Stølen.

24. mars var det mange i Midsund som møtte frem for å sjekke ut nybåten. Foto: Julian Vangen

Gamle «Havsnurp» er 62,6 meter lang, og ble også bygget ved Karstensens Skibsværft. I 2022 ble båten kjøpt av Silfaks Fiskebåtrederi og omdøpt til «Ingrid Majala».

Se flere bilder av nybåten lenger nede i saken.

Leide gamlebåten mens de ventet

I påvente av nybåten har Havsnurp AS fisket kvotene sine sammen med Silfaks Fiskebåtrederi på «Ingrid Majala».

Artikkelen fortsetter under annonsen

– En del av kjøpsavtalen var at vi kunne leie den tilbake, så det ga oss stor fleksibilitet. Da Majala tok over båten hadde vi rullert på å bruke den i to år. Det har gått veldig fint, og det har vært kjekke folk å samarbeide med, forteller Stølen.

Majala-familien overtok Midsund-båten «Havsnurp». Foto: Einar Lindbæk (arkiv)

Nå satser de på å komme seg ut på fiske nå over påske. Planen er å starte med vassild.

– Det er et rolig og behagelig fiskeri å teste båten på. Det er normalt at det er litt hickups i starten med ny båt, sier Stølen.

«Havsnurp» har en ringnotkvote på 393 basistonn, en pelagisk trålkvote på 1.150 kubikktonn. I tillegg til vassild, har de kvoter på makrell, NVG-sild, Nordsjøsild, lodde, kolmule, tobis, øyepål og brisling.

– Vi har en bifangstkvote på sei. På denne båten har vi fabrikk, så vi kan ta vare på hvitfisken.

Og Stølen mener de har fått valuta for pengene.

– Vi er kjempefornøyde. Da vi seilte fra Skagen til Norge, fungerte den veldig fint.

Effektiv båt

På gamlebåten var det åpent lastedekk, mens nybåten har vanntett lastedekk. Når de pumper fisk, så er de under tak, slik at maskinisten og fiskerne trygt og fint kan jobbe uten å merke vær og vind.

– Det er for å bedre sikkerheten og komforten.

Båten er mer effektiv enn den forrige.

Nybåten er også utstyrt med en landstrøm-forbindelse med 1100 amper, det vil si at båten kan gjøre alt fra landstrøm. Foto: Karstensens Skibsværft

Den har større propell, så de får ned brennstofforbruket under seiling og mer kraft under tråling, forteller Stølen.

Baugen er slank og spiss som gjør at den vil gli lettere gjennom sjøen. Alle vinsjer er elektriske, og dermed mindre energikrevende.

– Og du kan re-generere strøm når du slakker ut trålen – det blir litt som en elbil som lader i nedoverbakker, forteller Stølen.

Til oppvarming bruker de et heat recovery system som gjør at de kan ta av vannet som kjøler ned motoren og bruke det til oppvarming i alle dørker. Det skal gi mindre utslipp og mindre forbruk.

Ekstra sikkerhet

– Vi kan kjøre diesel-elektrisk med en kombinert tunnel- og Azimuth-thruster. Denne kan kjøres ned å seile med ved behov. Det er en ekstra sikkerhet i tilfelle vi skulle være uheldige ved havari eller bruk i hovedpropellen, sier Stølen.

– Hva tenker du om en slik investering i disse dyre rente-tider?

– Vi kom vel gunstig ut av det. Det har vært en stor prisstigning siden vi skrev kontrakt. Vi hadde også et produkt som var bra å selge i sekken. Gamle «Havsnurp» var godt vedlikeholdt. Så det var riktig for oss å skaffe ny båt, mener han.

Syv båter leveres til Norge

Selv om «Havsnurp» er større enn den forrige båten, har den et noe lavere miljøavtrykk, sier direktør Kent Damgaard ved Karstensens Skibsværft i Skagen.

Direktør Kent Damgaard ved Karstensens Skibsværft. Foto: Nils Torsvik/Fiskeribladet (arkiv)

Etter planen skulle bygget overleveres i oktober i fjor.

– Forsinkelsen skyldes de siste års uroligheter med pandemi og krigen i Ukraina. Vi kom i mål, og heldigvis virker rederiet ganske fornøyde.

Han forteller at rederiet har brukt tid i Skagen, og at de har jobbet godt i lag. Prisen for «Havsnurp» 400 millioner norske kroner, ifølge Damgaard.

De har nok å ta seg til fremover med flere bestillinger.

– Vi har syv båter som skal til Norge fremover. Vi har vært heldige, det er et godt marked for oss. Vi har fått gode kunder og gode relasjoner.

Neste i rekken av nybygg til Norge er «Polarbris», som allerede er overtatt av rederiet. Til høsten skal nye «Havfisk» leveres til Ålesund. På slutten av året forventes nye «Herøyhav» overlevert. Nye «Knester» kommer til Austevoll i starten av neste år. Så følger nybyggene «Rogne», «Hargun» og «Manon» til norske redere.

Den kombinerte snurper og tråleren på 69,99 meter ble døpt i Skagen. Foto: Karstensens Skibsværft



Se flere bilder her:

Foto: Julian Vangen

