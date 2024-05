– At en nå har funnet vraket av en av 1952-skutene, er kort og godt en sensasjon, sier daglig leder ved Ishavsmuseet Aarvak, Webjørn Landmark i en pressemelding.

Det var mellom 2. og 6. april 1952 skipene fra Troms og Sunnmøre forsvant sporløst under en orkan i Vesterisen. Fra Troms forsvant skipet «Brattind» med 14 mann om bord, «Ringsel» med 14 mann og «Vårglimt» med 16 mann. Fra Sunnmøre forsvant «Buskø» med 20 mann og «Pels» med 14 mann.

Både skip og fly lettet etter båtene og mannskapet, uten at det ble funnet noe. Nå 71 år etter fant den islandske tråleren Videy et vrak, som er restene av ishavsskuten «Brattind». Landmark betegner funnet som en sensasjon.

– Det er et svært sjeldent funn, og at det viser seg å være fra 1952-katastrofen, er svært gripende, sier Landmark og legg til:

– Dette er langt mer enn et vrakfunn. Det gir de etterlevende et svar, og vil stå som et varig minne over katastrofen i 1952, sier han.

Vraket av «Brattind» ble funnet tidlig i oktober 2023. Siden har vrakdelene ved god hjelp fra rederiet, islandske styresmakter og økonomisk bidrag fra G C Rieber Fondene, kommet til Ishavsmuseet Aarvak på Brandal.

Med funnet på plass, gikk arbeidet med å identifisere skuten inn i en ny fase. Sammen med Fartøyvernsenteret i Hardanger ble hver bit undersøkt.

Denne delen ble funnet av tråleren Videy. Foto: Privat

– Svaret er en bekreftelse på det vi hadde funnet og trodde, sier Johannes Alme.

Han er den som har vært tettest på arbeidet med å finne svar på hvilken skute det var. Alme uttalte etter vrakfunnet høsten 2023 at det kunne være fra 1952.

Han forklarer at funnet viser at mannskapet klarte å snu «Brattind», og prøvde å redde båten trolig et par døgn før skuten gikk ned.

– Det var et funn av en skute med 14 mann, som har kjempet for livet i flere døgn. En kamp som er vanskelig for oss å skjønne, sier Alme.