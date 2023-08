Nybygget er nå ferdigstilt og overlevert til rederiet. Lørdag 12. august vil den døpes i Kristiansand. Det opplyser Karstensens Skibsværft i en pressemelding.

Sille Marie AS er eid av Carl Aamodt og familien Salthaug fra Søgne i Norge. Rederiet ble etablert i 2015.

Fartøyet er rederiets første nybygg, og skal avløse tidligere «Sille Marie», som ble kjøpt fra Sverige i 2015, og som nå er solgt tilbake til Sverige. Rederiet ledes av Carl Aamodt i samarbeid med skipper Bastian Salthaug, Yngvar Salthaug og maskinsjef Tobias Salthaug.

Fiskebåtreder Carl Aamodt er klar for dåp av nybåten i morgen. Foto: Privat

Relativt nytt samarbeid

Rederiet driver med kombinert trålfiskeri, dels pelagisk etter sild og makrell og dels etter industrifisk kombinert med konsumfisk/hvitfisk. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper.

Samarbeidet mellom rederi og verft er relativt nytt, startet med vedlikeholdsarbeid på eksisterende «Sille Marie» i 2020.

Eget design

I likhet med de øvrige båtene som verftet har under bygging til redere i Norge, Skottland, Sverige, Færøyene og Island, er også nye «Sille Marie» av eget design.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter leveringen av nye «Sille Marie», har Karstensens Skibsværft totalt 19 fiskefartøy i ordreboken for levering i løpet av de neste tre årene.

Det nye fartøyet beskrives av verftet som et toppmoderne kombifartøy, innrettet for fiskeri etter både pelagisk fisk og hvitfisk «med alt innenfor det nyeste av maskineri, utstyr og utrustning».

Foto: Karstensens Skibsværft

Grønn profil

«Den grønne profilen er i høy grad ivaretatt i form av praktiske og effektive løsninger. Under hele design- og spesifikasjonsprosessen har det vært svært høyt fokus på skipets driftsprofil og optimering av brennstoff-forbruk og dermed redusert utslipp», heter det i pressemeldingen.

Båten har en 2920 kW hovedmotor og 1650 kW akselgenerator.

Foto: Karstensens Skibsværft

For ytterligere strømforsyning har båten to diesel-generatoranlegg, hver på 565 ekW. Det elektriske systemet er bygget med mulighet for paralleldrift av de to diesel-generatorene. Videre forsynes el-anlegget med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbruk og automatisk oppstart av diesel-generatorerne.

Det er montert såkalt UPS/clean power for 230V, slik at båtens frekvens kan "flyte" på mellom 50 og 60 Hz. Dette gir mulighet for å redusere hovedmotorens omdreiningstall med 17 prosent.

Der er montert en 622 kWh-batteripakke, for strømforsyning i begrensede tidsrom, men også for peak-shaving.

Fartøyet er utrustet med elektriske vinsjer med regenerering til batteripakken, elektrisk fiskepumpe, varmegjenvinning fra alle motorer, LED-belysning overalt, i tillegg til en rekke andre tiltak for å sikre lavest mulig energiforbruk.

Nye «Sille Marie» Lengde: 65,90 m

Største bredde: 15,50 m

2920 kW hovedmotor og 1650 kW akselgenerator

RSW-tanker: 1726 m³

Tonnasje: 2126 GT

Skroget er bygget i stål med to gjennomgående dekk, hoveddekk og shelterdekk samt bak- og båtdekk med dekkshus. Styrehus, dekkshus, skorstein samt master er bygget i aluminium. Skroget er bygget på rund ramme, med vertikal bue og innebygde lyspærer. Hekken er utført med pærebue og har rom for store propeller.

Under hoveddekket er skroget inndelt i følgende vanntette rom: Forpigg, thruster, høytank for brennolje, RSW-last seksjon med sentral RSW-pumpe-rom, maskinrom med hovedmotor koblet til reduksjonsgir med propeller i dyse og sidepropeller. Helt akter, akterpeak med tank.

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft

Foto: Karstensens Skibsværft