I slutten av oktober ble den nye brønnbåten «Ro Spirit» overlevert fra Larsnes Mek til rederiet Rostein, og nå kan man for først gang ta en titt om bord i nybåten. Den er allerede i full virksomhet og rederiet tviler på at det bli båtdåp med det første:

– Vi har ikke tid til det nå. Det er full aktivitet for tiden, så får vi vurdere inn i nyåret om anledningen byr seg, skriver pressekontakt i Rostein, Glen Bradley, i en epost til Intrafish.

Fra lugar om bord i «Ro Spirit». Foto: Rovde Møbel og design

– Er dere fornøyd med nybåten?

– Ja, det er en perle av en båt. Larsnes har nok en gang levert et kvalitetsfartøy som vil tjene havbruksnæringen godt. Det gleder oss også at betydelig antall leverandører i Norge har fått bidra på «Ro Spirit», og de har alle en del av æren på den båten vi nå har fått overlevert, svarer Bradley i eposten.

Roser rederiet

Nybygget er et søsterskip til «Ro Sailor », som ble levert fra verftet på Larsnes medio juli 2021.

– Skroget ankom Larsnes 14. april i år, og vi overleverte båten til rederiet 30. oktober etter å ha brukt effektivt cirka fem og en halv måned på utrustning av båten. Da har vi trukket fra fire uker sommerferie. Båten var i operasjon 4. november, opplyser daglig leder ved Larsnes Mek, Jarle Gunnarstein, i en melding til Intrafish.

Jarle Gunnarstein ved Larsnes Mekaniske Verksted. Foto: Anders Furuset

Det er Skipskompetanse AS som står for designen av «Ro Spirit. Foto: Larsnes Mek.

– Av ny teknologi så er det den første brønnbåten som er kommet i drift med Wavefoil, legger han til.

Han roser også rederiet for å bygge i Norge:

– Det er viktig for verftsindustrien at vi har redere som vil bygge båter i Norge. Alle verftene kjøper skrog fra utlandet, men ved å utruste båtene i Norge, så blir det tross alt mellom 70 og 75 prosent norsk verdiskaping, skriver Gunnarstein i epost til Intrafish.

– Altfor høy!

Brønnbåtrederiet ble via Rofisk AS hovedeier i Larsnes Mek Verksted AS i 2014.

– Dette var et valg vi gjorde med bakgrunn i den kvalitetsfilosofien vi hadde felles og som gjorde oss overbevist om at dette var rette plassen for å bygge Rosteins fremtidige flåte. Og slik har det blitt, utdyper Bradley.

– Hvor går båten i drift nå, og for hvem?

– «Ro Spirit» vil utføre oppdrag for en rekke av våre kunder i Norge, er alt Bradley vil si om det.

– Er mannskapet fornøyd med nybåten?

– Absolutt. Flinke folk foretrekker de beste verktøy, og da faller brikkene fort på plass med «Ro Spirit».

– Hva er prislappen på en slik båt?

– Altfor høy!

Glen Bradley i Rostein. Foto: Privat

Fra salongen om bord i «Ro Spirit». Foto: Rovde Møbel og design

Store gode flater å bevege seg på om bord på «Ro Spirit» Foto: Rovde Møbel og design

Skrivepult også på lugarene. Foto: Rovde Møbel og design

Møtebord i «Ro Spirit». Foto: Rovde Møbel og design

Gode garderobefasiliteter. Foto: Rovde Møbel og design

Glimt fra salong om bord. Foto: Rovde Møbel og design

«Ro Spirit» er nummer 10 i rekken levert fra Larsnes Mek til rederiet Rostein på 9 år. Foto: Rovde Møbel og design

Fra interiøret om bord på «Ro Spirit». Foto: Rovde Møbel og design

Fra trappene på «Ro Spirit». Legg merke til utsmykking på veggen. Foto: Rovde Møbel og design

Gode fasiliteter for vask og tørk av klær. Foto: Rovde Møbel og Design