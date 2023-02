Det blir et spørsmål som Sunnmøre tingrett skal ta stilling til i en sak som det er satt av tre dager for å behandle, fra 8.–10. februar. Salget av «Stormfuglen» fra Averøy med kvoter, for Eva Toril Strand og hennes søster Dagny Elisabeth Strand Bachmann i selskapet Stormfuglen Holding AS, ble omtalt av Fiskeribladet i august 2020. Salget ble gjennomført i mai samme år. Kjøper var en gruppe redere i Herøy med fartøyene «Kings Bay», «Teigenes», «Rogne» og «Herøyhav», som fordelte kvoten fra «Stormfuglen» mellom seg.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.