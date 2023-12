Nye «Frøyanes» er en 70 meter lang kombinert krabbe- og reketråler, og er også designet for forskning.

Båten har et moonpool der teinene trekkes opp midt i fartøyet.

Tidligere i år fortalte administrerende direktør, Robert Ervik, hvordan den fungerer:

– Den har et 2,5 diameter stort hull midt under båten, som gjør at du kan gå gjennom is og samtidig dra. Den gjør oss mindre væravhengig. Vi er de første i verden som tester dette på snøkrabbe. Det er sikkert for mannskapet, det er sikkert for snøkrabben og det er mer effektivt, sa