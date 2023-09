Torsdag var «Våje» klar for reisen fra Selfas avdeling Rødskjær hvor båten er bygget. For Johnsen blir «Våje» den første båten som kan veksle mellom diesel- og batteridrift. Men den er femte i rekken av Selfa-båter for rederen.

Turen fra Rødskjær til Myre gikk bare godt, ifølge Johnsen. Alt fungerte som det skal.

– Jeg gikk bare på diesel. Man må lære å gå før man begynner å sykle.