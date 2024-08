Nå er nybåten til Trond og Børre endelig klar. – Vi hadde lyst å fornye oss

– Det er ingen tvil om at nybåten «Jarle Berg» blir en fenomenal arbeidsplass, sier Trond Berg. Rederiet han leder har flere gode år bak seg, og til tross for kvotekutt tror han på bedre tider for fiskerinæringen.