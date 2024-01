Til avisen Lofotposten bekrefter brødrene Berger og Jostein Fredriksen på Napp at de skal selge de to båtene sine, garn- og autolinebåten «Josberg» og linesjarken «Nyterje», og at de bruker selskapet Maritime Competence (Macom) til å selge dem.

Førstnevnte båt er eid gjennom selskapet Fiskebåtrederiet Vito, og selges uten kvoter. Berger Fredriksen sier til avisen at brødrene har noen planer de jobber med relatert til denne båten. Den ble bygget ved GOT Skogsøy, og ble levert sent i 2020. «Nyterje» selges derimot med kvote, og eies gjennom selskapet Freddys Fiskebåt.