Nybygget av ST-116XL design og med byggenummer 1124, skal leveres i fjerde kvartal 2025, opplyser Skipsteknisk i en pressemelding. Båten skal bygges hos Tersan Shipyard i Tyrkia.

Fartøyet skal fiske i farvannene rundt New Zealand, og vil erstatte rederiets nåværende fabrikktråler.

Båten får en bemanning på inntil 50 personer. Fabrikken vil være arrangert for produksjon av ulike fiskeslag, lagret på paller i et fryserom på ca. 2100 m3.

Skipsteknisk viser til at de har historikk med å levere design til fiske- og forskningsfartøy for kunder på New Zealand, med fiskeriforskningskipet «Tangaroa» bygget av Mjellem & Karlsen i Bergen i 1991, fabrikktråleren «Rehua» bygget av Langsten Slip & Båtbyggeri i 1997, fabrikktråleren «Tokatu» bygget av Simek AS i Flekkefjord i 2018, og under bygging nå i Spania; forskningsfartøyet «Kaharoa II».