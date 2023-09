I en pressemelding mandag opplyser Båtbygg at det har signert ny kontrakt med Austral Fisheries for bygging av et nytt fiskefartøy designet av Marin Teknikk AS.

Fartøyet, som er 68,55m langt, er et linefartøy ved navn Austral Odyssey. Fartøyet, som skal drive dypvannsfiske etter tannfisk i havområdene nord for Antarktis, er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2025.

Fakta om fartøyet:

68,55 meter langt

Bredde: 14,60 meter

Besetning: 33 personer

Lastekapasitet: 700 tonn

- Vi er stolte og setter stor pris på å igjen jobbe med Austral Fisheries på nok et fantastisk nybyggings prosjekt, sier Kjell-Inge Sjåstad, administrerende direktør i Båtbygg.

Verftet leverte også Cape Arkona til Austral i 2020.

Båtbygg har en 80 år historie, og driver med ombygging, reparasjoner, nybygg og vedlikehold av fartøy innen både fiskeri og oppdrett.

Austral Fisheries, med hovedkontor i Perth, Australia, er et av Australias største fiskeriselskaper med drift både i havfiske og rekefiske.