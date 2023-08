En fanfare på saksofon ønsket velkommen da familierederiene GHT Fiskeri AS og Brødrene Frantzen AS inviterte til dåp lørdag 19. august.

«Hele Husøya» trakk over moloen og til «ainnersida», hvor kaia fyltes opp av folk i sommerkjoler, dressjakker, bunader, solbriller og attpåtil et ordførerkjede. Sola fikk de to nyvaskede hovedattraksjonene til å skinne da 11-metringen «Senjaland» og kystnotsnurperen «Skreigrunn» fikk sine navn.

Men det er ikke bare da champagneflaskene knuste mot de blankvaskede skrogene at det har vært «eksplosjoner» rundt nyinvesteringene til de to Senja-baserte rederiene.