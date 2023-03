Rederiet ble etablert av Frøy Kapital, investeringsselskapet til Helge Gåsø, i forbindelse med kjøpet av brønnbåten Njord Pioner i februar. Bare en knapp måned senere har de kjøpt sitt andre fartøy, melder selskapet i en pressemelding.

Brønnbåten de har kjøpt inn er kontrahert av Husøy investeringselskap, som eies av NSK Holding og fiskebåtrederiet Husøy Fiskeriselskap. Båten er 2.800 m3 og bygges i Tyrkia. Forventet levering er i løpet av andre kvartal i 2024.

Dette er brønnbåten rederiet tar over. Foto: Illustrasjon/NKS Design

Grunnrente stoppet planer

– Vi har kjøpt byggekontrakten og Husøy Investeringsselskap. Vi har gjennom flere år hatt positive erfaringer og godt samarbeid med initiativtakerne til dette brønnbåtprosjektet. Det gir trygghet for investeringen, sier Tomas Okstad, Investeringsdirektør i Frøy Kapital som står bak rederiet Njord Aquashipping.

Husøy Fiskeriselskap hadde store planer for brønnbåter i fremtiden, men innføring av grunnrente på havbruk har satt en stopper for det. I oktober hevet de opsjonene på bygging av to andre brønnbåter. Nå blir de kjøpt opp av andre som kan ta drømmen videre.

– Skatteforslaget torpederte vår masterplan om å starte et brønnbåtrederi i Nord-Norge. Vi er meget fornøyde med avtalen med Njord Aquashipping som gjør at vi kan videreføre det gode samarbeidet vi har hatt med dyktige personligheter som vi trives i selskap med, sier Rolf Bjørnar Tøllefsen, styreleder i Husøy Investeringsselskap, i pressemeldingen.

Forventer spennende muligheter

Frøy Kapital trekker på sin side frem at de mener brønnbåtmarkedet likevel er interessant, tross grunnrente.

– Det er flere solide aktører i markedet og konkurransen er sterk, men Njord Aquashipping bygger på over 20 års erfaring i bransjen og vi forventer spennende muligheter fremover, sier administrerende direktør i Frøy Kapital, Roger Granheim.