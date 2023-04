– Vi forutsetter at slike oppdrag bygges i Norge. Alt annet vil være vanskelig å forstå, sier Asle B. Strønen, administrerende direktør i Norske verft til Kystens Næringsliv. Strønen er klar på at det å bygge norske, militære fartøy bør være et nasjonalt anliggende. – Det må være en forutsetning at myndighetene legger til rette for at vi er ledende i arbeidet. Asle B. Strønen er administrerende direktør i Norske Skipsverft. Foto: Stig Erik Elliott, Kystens Næringsliv Kan gå mot slutten Ny utredning har sett på hvordan offentlige anbud kan skreddersys for norske verft Les mer Drøyt fire år etter at den norske fregatten KNM «Helge Ingstad» – til fire milliarder 2004-kroner – rente seg i senk mot tankskipet «Sola TS» i 2018, kan det gå mot slutten også for de gjenværende fire fregattene i Fridtjof Nansen-klassen.

