– Vi har allerede hatt de første produktsalgene på autonome løsninger for Fjord 1-ferjer. Og dette området vil bare bli viktigere og viktigere i årene fremover, sier Frode Bloch, konserndirektør teknisk i Brunvoll til Kystens Næringsliv.

Frode Bloch, konserndirektør teknisk i Brunvoll. Foto: Brunvoll

Han har sitt daglige virke på konsernets avdeling i Ålesund, der mye av produktutviklingen skjer.

Stor etterspørsel

Med alt fra gir og propell for fiskebåt, via store sidepropeller for offshorefartøy til moderne framdriftsanlegg for ferjer, har Brunvoll gjennom godt over 100 år utviklet seg til et anerkjent merkenavn nasjonalt og internasjonalt.