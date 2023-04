– Det er en reaksjon vi deler. De godkjente foretakene langs kysten er Sjøfartsdirektoratets forlengede arm, og det er helt avgjørende for sikkerheten i fiskeflåten at kontrollene utføres og følges opp på en trygg måte, sier fagsjef i Norges Fiskarlag, Joakim Martinsen. Havarikommisjonen avslører betydelig svikt i kontrollen av sjarken «Peik» før havariet. Flere forhold påpekes spesielt i rapporten, ingen som sannsynlig hovedårsak til ulykken, men likevel som mulig medvirkende faktorer til at det gikk galt. Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag ønsker på vegne av fiskerne en oversikt fra Sjøfartsdirektoratet over status for kontrollsystemet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.