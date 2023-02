– Vimplene ligger hjemme, for dette er ikke et nybygg. Vi hadde fest da båten var ny, det får holde, humrer Oddgeir Krag, da Fiskeribladet onsdag besiktiget nye «Sara Karin» i Tromsø i forrige uke. Siden februar i fjor har snurrevadbåten, som tidligere var 19,8 meter, vært under ombygging på Vestkajen Maskinværksted i Hirtshals i Danmark. Nå returnerer «Sara Karin» til Nord-Lenangen med en totallengde på 27,99 meter. – Det skal bli godt å komme på havet igjen, etter et år med reising til Danmark, sier Erik-Andre Brose Krag til Fiskeribladet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.