Kjenner du til ordene «lott», «snurrevad» og «spøkelsesfiske»?

Denne sommeren er jeg så heldig å være vikar i Fiskeribladet. På vei inn i uke fire blir jeg daglig fascinert av nye ord, situasjoner og problemstillinger som dukker opp.

For i denne næringen skjer stadig nye endringer, med påfølgende store følger for dem som jobber innen fiskeri. Som for eksempel tidligere i sommer da det ble kjent at rekekvoten nærmest halveres. Eller som da Havforskningsinstituttet slo alarm og etterlyste enda strengere reguleringer for å gjenoppbygge torskebestander.

Siri Nilsen Ahmer, journalist i Fiskeribladet. Foto: Kjersti Kvile

Sommerjobb i fiskeverden

Denne sommeren er vi flere som har vårt første med en jobbhverdag hvor fisken er i søkelyset. Etter å ha fått et innblikk i erfaringene til Kristoffer (15) og Kristian (13) med å fiske breiflabb gjennom ungdomsfisket, skulle jeg ønske jeg hadde visst mer om mulighetene for sommerjobb innen fiske da jeg vokste opp.

Her er de aktive utendørs, lærer å drive fiske, møter andre unge og tjener gode penger.

Nye ord og uttrykk

Jeg har også selv tilbrakt sommerferier på båt. Da fisket vi og satte krabbeteiner. Ergo har jeg trodd at jeg er en kløpper på ord, uttrykk og ulike fisketyper. Det var for inntil tre uker siden.

For å holde tritt med resten av redaksjonen, har jeg laget en privat ordbok. En dag spurte jeg en kollega hva «rund torsk» er for noe. Jeg fikk til svar at det er en hel torsk. Samtidig øynet hun en mulighet til å spille meg et puss: «Forresten, vet du hva firkantet torsk er for noe?», spurte hun meg, sommervikaren, som oppriktig trodde jeg hadde fått et nytt ord å putte i ordboken min.

Som dere kanskje allerede har skjønt: Det som mange av Fiskeribladets lesere tar som en selvfølge, er ikke nødvendigvis en selvfølge for meg. Her om dagen ble jeg korrigert av lederen min da jeg brukte ordet «fiskesjark». Hun påpekte at det var smør på flesk.

Her er jeg altså på noe dypt farvann, men har heldigvis noen gode baderinger å støtte meg på i form av kunnskapsrike kolleger. Dere lesere får bære over med meg i oppstartsfasen og gi gjerne tilbakemelding på epost hvis dere oppdager noe som skurrer eller bare har tips til noe spennende saker vi bør skrive om.

Riktig god sommer til alle. Nå skal jeg ta meg en kaffetorsk.