24. november hadde Vidar Ulriksen (Ap) sin siste dag som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Avgangen kom noen uker etter Bjørnar Skjærans avgang som fiskeriminister, men var likevel overraskende for flere.

– Vi forstår ikke disse handlingene helt, som skjer rett før kvotemeldingen avleveres. Altså at det skjer på et slikt tidspunkt, sa Kåre Heggebø i Fiskarlaget.

Også stortingspolitiker Olve Grotle i Høyre var overrasket over timingen, og fryktet at det kunne føre til forsinkelser med kvotemeldingen. Ulriksen selv har ikke vært særlig snakkesalig om avgangen, men sa via en epost at han ble 70 år i desember, og at han trakk seg etter eget ønske.