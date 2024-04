Søkertallene for universitetet, høyskoler og fagskoler i Norge er nå klare. Ved de åtte utdannelsene spesifikt rettet inn mot havbruk og fiskeri, er det nedgang hos samtlige fra 2023 – nesten.

For det finnes et unntak hos Norges teknisk vitenskapelige universitet (NTNU). Som både øker i antall søkere og antall tilgjengelige studieplasser.

Totalt er det en liten nedgang i søkere som har søkt seg inn til havbruk og fiskeri. I 2024 er det 4623 personer som har søkt seg til disse utdannelsene. I 2023 var dette tallet 4658 mens det to år før der var hele 4983 som ville utdanne seg innen havbruk.

NTNU øker plasser

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier i en pressemelding at veldig mange har søkt seg til høyere utdannelse i år.

– Det er bra for den enkelte, for det norske samfunn og arbeidslivet. Mangel på kompetanse er en stor utfordring i Norge. Derfor er jeg glad for at enda flere er klare for å ta en utdannelse og bygge et godt liv for seg selv og en god fremtid for oss alle, sier Hoel.

I 2021 startet NTNU opp et ingeniørprogram for havbruk. Dette studiet øker mest i antall søkere fra 2023 når det kommer til studier innen fiskeri og havbruk. 721 personer har søkt på studiet gjennom Samordna opptak. Det gir 14,63 prosent oppgang i antall søkere fra fjoråret.

Også biomarin innovasjon ved NTNU kan vise til oppgang. Der er det også hard kamp om plassene med 139 stykker som har dette som førstevalg fordelt på 40 studieplasser.

At de to havbruksutdannelsene er populære vises også i NTNU sitt valg om å øke antall studieplasser for 2024. For ingengiørprogrammet øker de med ti plasser og kan nå ta imot 45 studenter i kommende kull. Tilsvarende er det fem nye plasser og da totalt 40 innen biomarin innovasjon.

Flest søkere er det derimot fiskeri- og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) som har fått av de blå utdannelsene. 869 har ført opp dette som ønske. UiT tilbyr også flest studieplasser med sine 60.

Akvamedisin og bioteknologi på fiskerihøgskolen ved UiT har begge nedgang i søkertallene. Begge har nedgang i søkere sammenlignet med 2023. For akvamedisin er nedgang 14,7 prosent fra fjoråret.

Bioteknologi, som ikke er spesifikt rettet inn mot hverken fiskeri eller havbruk, har også en nedgang i søkertall. Utdanningen åpner opp for jobbmuligheter innen marine næringer.

Her er det 217 søkere mot 268 fra 2023. Kun åtte stykker har denne utdanningsretningen som førstevalg, mens universitet har planer om 15 studieplasser.

Få søkere til yrkesfag

For fagskolene er det lite kamp om plassene inne fire av de havbruksrelaterte fagene. Dette gjelder kun fagskolene der man søker via Samordna opptak. Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innen akvakultur i Austevoll har 13 personer som har dette som førstevalg i Samordna opptak. Totalt fikk de 19 søkere. Samtidig har de planlagt for 30 studieplasser på øyen.

Ledelse sjøbasert akvakultur i Rørvik, i regi av Trøndelag høyere yrkesfagskole, fikk 34 søkere som satt utdannelsen som førstevalg. Der er det planlagt 30 studieplasser.