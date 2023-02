Hanne Fagertun har fra oktober 2021 vært daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, og fortsetter nå i samme rolle for Nord Fiskarlag.

- Vi er svært fornøyde med å få Hanne med oss videre, og vi er sikre på at Nord Fiskarlag nå har på plass en daglig leder med sterk motivasjon som vil jobbe knallhardt for medlemmenes interesser, sier styreleder Roger Hansen i Nord Fiskarlag, i en pressemelding tirsdag.

Nord Fiskarlag ble stiftet i desember 2022, og er en sammenslåing av tidligere Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge.

- Vi har gjennomført en grundig rekrutteringsprosess, og i konkurranse med flere sterke kandidater utmerket Hanne seg med sin gode forståelse for fiskernes hverdag, Fiskarlagets rolle og sin allsidige bakgrunn, sier Hansen.

Hanne Fagertun tar formelt over som daglig leder fra 1. mars 2023.

- Jeg er veldig glad for at styret viser meg denne tilliten, og ser fram til å fortsette arbeidet i en spennende og slagkraftig organisasjon. Jeg ser veldig frem til å få delta i å videreutvikle organisasjonen, og skape et attraktivt og godt medlemstilbud, sier Fagertun.