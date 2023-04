– Tilbakemeldingen fra våre bedrifter er positive. Det er viktig for våre medlemmer å sikre at vi fortatt kan bruke sesongarbeidere, og slik vi leser de nye reglene er det fullt mulig, sier Stine Askelsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge til Fiskeribladet og Intrafish. Stine Akselsen fagsjef næringspolitikk Sjømat Norge Foto: Terese Samuelsen Lørdag innføres nye regler som forbyr innleid arbeidskraft i en del bransjer, blant annet byggeindustrien. NHO advarer om at de nye reglene og unntakene vil resultere i mange og lange runder i rettsvesenet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.