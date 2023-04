Det var under et tilsyn gjennomført på morgenen 17. mars i år ved lakseslakteriet hos Cermaq i Rypefjord i Finnmark at Arbeidstilsynet beordret umiddelbar stans. Grunnen var manglende sikring og forebygging av fallulykker.

– Arbeidstilsynet observerte arbeid oppå en vakuumpumpe innebygget i to stablede shippingcontainere. Arbeidet som skulle utføres var lydisolering og montering takstoler og av takblikk oppå vakuumpumpen. Pumpen står slik til at det er risiko for fall på alle sider. Potensiell fallhøyde er 5,4 meter, heter det i vedtaket Intrafish har fått innsyn i.