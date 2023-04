Mienna er også dømt for å antyde at inspektørene burde bes opp til dans. Han er i Vestre Finnmark tingrett dømt etter straffeloven for trakassering av to kvinnelig fiskeriinspektører ved Nergårds fiskebruk i Breivikbotn på Sørøya. Han er dømt til en bot på 12.000 kroner, redusert i retten fra opprinnelige 25.000 kroner. – At å by en kvinnelig inspektør opp til dans er seksuell trakassering og fortjener 12.000 kroner i bot, er helt idiotisk, sier Svein Magne Mienna til Fiskeribladet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.