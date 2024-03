Sigvald Rist forteller til Fiskeribladet at de ser seg nødt til å nedbemanne antall ansatte ved Vardøbruket AS. Ifølge Rist har mange av de ansatte vært permittert i store deler av året.

– Nå ser vi at 20 har nok vært i overkant høyt tall. Det er ikke sånn at det har vært 20 på jobb hver dag, men 20 på listen over fast ansatte, sier Rist.

Tillitsvalgte og ansatte i Vardøbruket fikk beskjeden 1. mars. Grunnen til nedbemanningen er sammensatt.