Det sa Alice Helleberg under årsmøtet til Råfisklaget tirsdag. Da Helleberg sto på talerstolen ytret hun et stort ønske om å starte et prøveprosjekt på barnepass for fiskere. Inn i prosjektet ønsker hun både departementet, fiskerlagene, kanskje Råfisklaget og andre.

Prøveprosjektet fiskeren vil ha i gang gjelder barnepass utenom barnehagetider, da gjerne på allerede eksisterende velferdsstasjoner. I første omgang tre-fire stasjoner, alt etter behov. Bakgrunnen er at barnehagene åpner og stenger på et gitt klokkeslett. De har også stengt i påsken og i jula, men fiskere har ikke fri da eller i helgene.