– De var utenfor bakkene i Setan. Der pleier torsken å komme sigende opp på grunnene, sier Ole Nygård.

Han er far til de to brødrene Thomas og Ole Jacob Nygård som eier rederiet Nordbris AS og driver «Ringskjær Nord» sammen.

Thomas Nygård under lossing ved Sufi AS på Ramberg. Foto: Lena Knutli

Årsbeste tatt på Yttersida

Etter 12 timer på sjøen for mannskapet på fire er det tid for å levere til mottaket Sufi AS på Ramberg.

– Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror nok vi nærmer oss 20 tonn rund vekt.