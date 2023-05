– Det har tatt tid, med en omfattende høring og justeringer av forslaget underveis. Men nå er alt klart. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt sitt klarsignal, og kveitereguleringen trer i kraft fra 1. juni, forteller seniorrådgiver Bernt Bertelsen i direktoratet.

Han har hatt ansvaret for prosjektet underveis, og hadde opprinnelig håpet å ha ny forskrift klar allerede i fjor høst.

– Det lyktes ikke, men nå har i hvert fall kveitefiskerne lenge vært klar over at det kommer reguleringer. Det er spesielt viktig at fiskerne er forberedt på det rapporteringskravet som nå kommer, sier Bertelsen.