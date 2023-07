Tirsdag møtte Norges Fiskarlag digitalt med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi hadde et godt møte og statssekretæren sier de skal bidra der de kan. De skjønner alvoret og sier de vil se på hva som kan gjøres fremover for å bidra for å hjelpe næringen gjennom alvorlige situasjoner, sier Lennart Danielsen, nestleder i Sør-Norges Fiskarlag.

Han var en av dem som møtte statssekretær Vidar Ulriksen tirsdag denne uken, og han kaller møtet positivt.

Bakgrunnen for møtet er det kraftige