Trodde du energistriden var det hele? Nå blusser det opp til fiskerikrig i Brussel

EU kritiserer Norge for å være lite samarbeidsvillig på fiskerifronten. Norge får også gjennomgå for sin Russlands-politikk. I neste uke diskuteres misnøyen for åpen scene i Brussel, uten at norske interesser får være med.