Det ble åpnet konkurs i skipsmeglerselskapet Nova Shipping i Bergen 3. juli i Hordaland tingrett. Selskapet drev med megling av fiskebåter og fiskekvoter.

Samme dag som konkursen, skiftet kvotemeglerne navn til BSX AS.

Eierne av selskapet var Torstein Solem, advokat og tidligere daglig leder for Pelagisk Forening, og Frode Martinussen, jurist og styreleder i meglerselskapet.

De eide 50 prosent hver. Nå er meglerne i gang igjen i nystartede Nova Shipbrokers.

Null verdi i selskapet

I kjennelsen fra Hordaland tingrett står det at det er styret som har bedt om oppbud og at selskapet tas under rettens behandling som konkursbo.