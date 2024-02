Fredag forteller leder ved redningsstasjonen MRCC i Torshavn Edvard Bjarnason, at kystvaktskipet «Tjaldri» er og søker i området hvor «Kambur» forliste tirsdag.

– Søket er nedskalert. Vi har et skip ute, og vi får et Challenger-fly fra Danmark for å søke i området i dag, sa Bjarnason klokken 10.45 til Fiskeribladet fredag.

De regner ikke lenger med å finne noen i live.

– Vi fikk berget 14 stykker. Men vi har ikke funnet de to omkomne, sier Bjarnason.