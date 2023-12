Klokken 15.40 søker fortsatt helikopter, lokale fartøy, redningsskøyte og fly etter mannen.

På spørsmål om den savnede er ikledd redningsutstyr, svarer redningsleder Thomas Ringen:

– Vi har ingen informasjon som tilsier at han har det på.

Ringen kan verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt mannen hadde på seg redningsutstyr.

Foreløpig er det ikke gjort funn som kan relateres til vedkommende.

Ringen forteller at de har et godt utgangspunkt, men at søkeområdet vil bli større over tid på grunn av vind og havstrømmer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fremover vil de, i henhold til kalkuleringen på drift, utvide og flytte søkeområdet, slik at de søker i det mest aktuelle området på havet.

Ringen sier været er ganske bra med tanke på søkeforhold.

– Men det er mørketid, så det påvirker muligheten til å se ting med øynene.

Video fra Redningsselskapet viser forholdene tirsdag ettermiddag.

Mottok mayday

Det var klokken 11.20 tirsdag Hovedredningssentralen først fikk inn melding om mann over bord fra en fiskebåt på Lopphavet.

Det er sendt redningshelikopter fra Banak og Tromsø, samt redningsskøyte fra Havøysund og Skjervøy.

Video fra et fiskefartøy i området i 13-tiden viser at flere deltar i søket.

Fiskebåter i søk

– Lokale fiskebåter søker også, forteller Ringen.

Han forteller at både helikopter og redningsskøyte er på stedet. En sjekk på Marine Traffic viser at et SAR Queen-helikopter er på stedet.

På X, tidligere Twitter, skriver Redningsselskapet:

– RS «Gjert Wilhelmsen» og RS «Klavenes Marine» er ankommet søkeområdet for å bistå i søket etter en mann over bord.

Også en rekke andre fartøy er i området der helikopteret søker, blant annet dykkerfartøy, en ferje og en havbruksbåt.

To om bord

Til avisen VG opplyser HRS at det var to personer om bord i fartøyet, og at det var den andre som meldte i fra til HRS via kystradio.

Transportkonsernet Boreal deltar i redningsaksjonen med en ferge og en hurtigbåt og opplyser på sine nettsider at de dermed vil gå av ruten inntil videre.

Klokken 14.00 forteller Rune Danielsen i Hovedredningssentralen at også et militært overvåkningsfly er satt inn i søket. På X skriver HRS at det er et fly av typen P8 Poseidon som bistår. Kystvaktens «Farm» deltar også.

– Det er et storstilt søk som pågår fortsatt. Stadig flere båter kommer til for å bistå, sier Danielsen.